Трехочковый с разворота от Энтони Эдвардса перевел матч с «Денвером» в овертайм

Эдвардс своим попаданием перевел встречу с «Наггетс» в дополнительное время.

По ходу рождественского матча против «Денвера» «Миннесота» уступала 16 очков, но смогла вернуться в игру и сравнять счет за 1,1 секунды до конца благодаря дальнему попаданию защитника Энтони Эдвардса. Бросок центрового «Наггетс» Николы Йокича со своей половины не достиг цели.

Лидер «Вулвс» проводит очередной сверхрезультативный матч (40+ очков), несмотря на повреждение плеча, полученное в первой половине.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoМиннесота
logoНикола Йокич
logoБаскетбол - видео
logoДенвер
logoЭнтони Эдвардс
Раздаем награды за треть сезона НБА: Йокич – MVP, Холмгрен – «Замок», лучший тренер – у «Бостона»
вчера, 15:45
Кевин Гарнетт снова надел майку «Миннесоты» с номером «21»
вчера, 06:31Видео
«Его защита была великолепной». Крис Финч похвалил Энтони Эдвардса после победы над «Никс»
24 декабря, 14:00
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
20 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
34 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
41 минуту назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
49 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
34 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09