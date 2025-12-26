Трехочковый с разворота от Энтони Эдвардса перевел матч с «Денвером» в овертайм
Эдвардс своим попаданием перевел встречу с «Наггетс» в дополнительное время.
По ходу рождественского матча против «Денвера» «Миннесота» уступала 16 очков, но смогла вернуться в игру и сравнять счет за 1,1 секунды до конца благодаря дальнему попаданию защитника Энтони Эдвардса. Бросок центрового «Наггетс» Николы Йокича со своей половины не достиг цели.
Лидер «Вулвс» проводит очередной сверхрезультативный матч (40+ очков), несмотря на повреждение плеча, полученное в первой половине.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости