Трехочковый с разворота от Энтони Эдвардса перевел матч с «Денвером» в овертайм

Эдвардс своим попаданием перевел встречу с «Наггетс» в дополнительное время.

По ходу рождественского матча против «Денвера » «Миннесота » уступала 16 очков, но смогла вернуться в игру и сравнять счет за 1,1 секунды до конца благодаря дальнему попаданию защитника Энтони Эдвардса . Бросок центрового «Наггетс» Николы Йокича со своей половины не достиг цели.

Лидер «Вулвс» проводит очередной сверхрезультативный матч (40+ очков), несмотря на повреждение плеча, полученное в первой половине.