Дориан Финни‑Смит может дебютировать за «Хьюстон» в рождественском матче с «Лейкерс»

Дориан Финни‑Смит может дебютировать за «Хьюстон» в матче с «Лейкерс».

Долгожданный дебют одного из ключевых летних приобретений «Хьюстона» может состояться в одном из центральных матчей рождественского дня. Дориан Финни-Смит, восстанавливавшийся после операции на голеностопе, был внесен в протокол с пометкой «под вопросом» на игру против «Лейкерс».

В прошлом сезоне Финни-Смит выступал за «Бруклин» и «Лейкерс», принял участие в 43 матчах и в среднем набирал 8,7 очка, 3,9 подбора и 1,4 передачи за 29 минут на площадке.

