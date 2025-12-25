«Клипперс» интересуются Си Джей Макколлумом (Бретт Сигел)
На фоне неудачного старта сезона «Клипперс» изучают рынок в поиске вариантов для усиления состава. Согласно информации инсайдера Бретта Сигела, одним из потенциальных кандидатов на переход является защитник «Вашингтона» Си Джей Макколлум.
«Источники в лиге подтверждают, что его имя фигурирует в обсуждениях вокруг «Клипперс». Главный тренер Тайрон Лю и руководство заявляют, что команда намерена пробиваться в плей‑офф, однако задача усложнилась из‑за травмы голеностопа у Ивицы Зубаца.
В лиге считают, что Макколлума можно заполучить за два‑три пика второго раунда. Учитывая, что его контракт истекает по окончании сезона, он выглядит логичной целью для «Клипперс» – команды, которая пытается в последний момент усилить состав ради борьбы в этом году.
«Уизардс» внимательно рассмотрят любые предложения по обменам – будь то варианты с Кори Киспертом и «Милуоки», Макколлумом и «Клипперс» или другими игроками», – отмечает инсайдер.