«Клипперс» интересуются Си Джей Макколлумом (Бретт Сигел)

«Клипперс» проявляют интерес к защитнику «Вашингтона» Си Джей Макколлуму.

На фоне неудачного старта сезона «Клипперс» изучают рынок в поиске вариантов для усиления состава. Согласно информации инсайдера Бретта Сигела, одним из потенциальных кандидатов на переход является защитник «Вашингтона » Си Джей Макколлум .

«Источники в лиге подтверждают, что его имя фигурирует в обсуждениях вокруг «Клипперс». Главный тренер Тайрон Лю и руководство заявляют, что команда намерена пробиваться в плей‑офф, однако задача усложнилась из‑за травмы голеностопа у Ивицы Зубаца.

В лиге считают, что Макколлума можно заполучить за два‑три пика второго раунда. Учитывая, что его контракт истекает по окончании сезона, он выглядит логичной целью для «Клипперс» – команды, которая пытается в последний момент усилить состав ради борьбы в этом году.

«Уизардс» внимательно рассмотрят любые предложения по обменам – будь то варианты с Кори Киспертом и «Милуоки», Макколлумом и «Клипперс » или другими игроками», – отмечает инсайдер.