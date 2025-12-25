Айзейя Томас о Йокиче: «Он пасует на уровне Мэджика Джонсона»

Айзейя Томас сравнил Йокича с легендарным распасовщиком НБА.

Прославленный игрок «Пистонс» Айзейя Томас сравнил центрового «Наггетс» Николу Йокича с легендарным распасовщиком НБА Мэджиком Джонсоном.

«Что делает Джокера уникальным и почему он лидирует в лиге по количеству результативных передач. То, что, хотя он и может забивать из-под кольца и получать мяч в «краске», он также получает его на дуге прямо напротив кольца [top of the key]. Большинство центровых не получают мяч в этой точке площадки. В этом месте они только могут передавать его в руки другим парням [handoff].

С этой точки Никола способен набирать очки, прорываться к кольцу, а также организовывать наступательные действия. Поэтому со своим ростом два плюс он на самом деле – 185-сантиметровый разыгрывающий.

Как-то мне позвонил комментатор «Наггетс» со словами: «Возможно, этот парень пасует лучше, чем Мэджик Джонсон». Я такой: «Да ни за что». Но чем больше смотришь на него, тем больше понимаешь: «Окей, он и правда пасует как Мэджик».

Никола на том же уровне, что и Мэджик, если мы говорим о передачах. У него отличное чувство мяча. Он отдает передачи вовремя, точно в цель, свободные зоны подбираются правильно, а его слепые ассисты почти даже лучше, чем у Мэджика», – констатирует легенда НБА.