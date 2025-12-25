Кевин Гарнетт снова надел майку «Миннесоты» с номером «21»
Кевин Гарнетт получил свой подарок.
Легендарный форвард «Тимбервулвз» Кевин Гарнетт наладил отношения с бывшим клубом. К Рождеству баскетболист получил и снова надел майку с номером «21».
Гарнетт будет сотрудничать с новым руководством своей бывшей организации после смены ее владельцев и получит должность во фронт-офисе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Миннесоты»
