Кевин Гарнетт снова надел майку «Миннесоты» с номером «21»

Кевин Гарнетт получил свой подарок.

Легендарный форвард «Тимбервулвз» Кевин Гарнетт наладил отношения с бывшим клубом. К Рождеству баскетболист получил и снова надел майку с номером «21».

Гарнетт будет сотрудничать с новым руководством своей бывшей организации после смены ее владельцев и получит должность во фронт-офисе.