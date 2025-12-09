Джош Харт о четвертьфинале Кубка НБА: Нам нужно наконец преодолеть этот барьер.

«Нью-Йорк » снова вышел в четвертьфинал Кубка НБА – стадию, на которой команда завершала борьбу в турнире последние два сезона. Форвард «Никс» Джош Харт заявил, что на этот раз команда обязана пройти дальше.

«Каждый год мы останавливались именно здесь. Нам нужно наконец преодолеть этот барьер», – сказал Харт.

10 декабря «Нью-Йорк» сыграет на выезде против «Торонто ». В случае победы команда отправится в Лас‑Вегас, где сыграет с победителем пары «Майами» – «Орландо».