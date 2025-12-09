1

Джош Харт о четвертьфинале Кубка НБА: «Нам нужно наконец преодолеть этот барьер»

Джош Харт о четвертьфинале Кубка НБА: Нам нужно наконец преодолеть этот барьер.

«Нью-Йорк» снова вышел в четвертьфинал Кубка НБА – стадию, на которой команда завершала борьбу в турнире последние два сезона. Форвард «Никс» Джош Харт заявил, что на этот раз команда обязана пройти дальше.

«Каждый год мы останавливались именно здесь. Нам нужно наконец преодолеть этот барьер», – сказал Харт.

10 декабря «Нью-Йорк» сыграет на выезде против «Торонто». В случае победы команда отправится в Лас‑Вегас, где сыграет с победителем пары «Майами» – «Орландо».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
logoНью-Йорк
logoДжош Харт
logoНБА
logoТоронто
logoКубок НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оклахома» – явный фаворит Кубка НБА. А у кого еще высокие шансы?
9 декабря, 07:55
Кармело Энтони: «Никс» выиграли бы чемпионат, если вы смогли выбрать Стефа Карри на драфте»
9 декабря, 07:21
Демаркус Казинс раскритиковал поведение О Джи Ануноби в эпизоде с Десмондом Бэйном: «Не говорю, что нужно было бить его по лицу, но можно было дать пощечину»
8 декабря, 16:11
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
14 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
28 минут назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
45 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
36 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39