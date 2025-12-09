Дрэймонд Грин: «Я столько пахал, чтобы попасть на Матч всех звезд, а в конкурсе данков можно участвовать, не имея даже контракта НБА»

Грин высказал свое мнение о конкурсе бросков сверху на Матче всех звезд НБА.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин описал свое отношение к конкурсу данков на Матче всех звезд в его нынешнем состоянии.

«В этом году у меня нет списка желанных участников для конкурса данков. Просто он стал неинтересен. Ребята, которые должны были там блистать, не показали ничего хорошего. А те великие данкеры, которые должны были участвовать, – они просто не приходят. Так что, думаю, конкурс постепенно угасает.

Там теперь выступают парни, которые даже не играют в НБА. Это безумие. Я столько пахал, чтобы попасть на Матч всех звезд, а в конкурсе данков можно участвовать, не имея даже контракта НБА. Тогда уж давайте позовем тех ребят, которые делают все эти сумасшедшие данки в интернете. Так что да, я не в восторге от этого», – заявил Грин.

Когда-то конкурс слэм-данков был главным событием Уикенда всех звезд НБА , но в последние годы его значимость значительно снизилась, поскольку большинство звезд отказывается в нем участвовать.

Мэк Маккланг , действующий трехкратный чемпион конкурса, в основном заключал с командами двусторонние или негарантированные контракты. В начале ноября он был отчислен из «Индианы» после трех проведенных матчей.