  Дрэймонд Грин: «Я столько пахал, чтобы попасть на Матч всех звезд, а в конкурсе данков можно участвовать, не имея даже контракта НБА»
Дрэймонд Грин: «Я столько пахал, чтобы попасть на Матч всех звезд, а в конкурсе данков можно участвовать, не имея даже контракта НБА»

Грин высказал свое мнение о конкурсе бросков сверху на Матче всех звезд НБА.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин описал свое отношение к конкурсу данков на Матче всех звезд в его нынешнем состоянии.

«В этом году у меня нет списка желанных участников для конкурса данков. Просто он стал неинтересен. Ребята, которые должны были там блистать, не показали ничего хорошего. А те великие данкеры, которые должны были участвовать, – они просто не приходят. Так что, думаю, конкурс постепенно угасает.

Там теперь выступают парни, которые даже не играют в НБА. Это безумие. Я столько пахал, чтобы попасть на Матч всех звезд, а в конкурсе данков можно участвовать, не имея даже контракта НБА. Тогда уж давайте позовем тех ребят, которые делают все эти сумасшедшие данки в интернете. Так что да, я не в восторге от этого», – заявил Грин.

Когда-то конкурс слэм-данков был главным событием Уикенда всех звезд НБА, но в последние годы его значимость значительно снизилась, поскольку большинство звезд отказывается в нем участвовать.

Мэк Маккланг, действующий трехкратный чемпион конкурса, в основном заключал с командами двусторонние или негарантированные контракты. В начале ноября он был отчислен из «Индианы» после трех проведенных матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
logoДрэймонд Грин
Мэк Маккланг
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoГолден Стэйт
