Кармело Энтони: «Никс» выиграли бы чемпионат, если вы смогли выбрать Стефа Карри на драфте»

Кармело Энтони считает, что у «Никс» был шанс на титул в десятые годы.

Экс-звезда НБА Кармело Энтони предположил, каким бы был результат «Нью-Йорка» со Стефом Карри в составе.

В 2009 году Карри был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером драфта НБА. «Никс» выбрали под восьмым номером Джордана Хилла.

«Как бы все сложилось, выбери «Никс» его на драфте? Через четыре года его не было бы в Нью-Йорке (смеется вместе с соведущими по подкасту).

Если серьезно, то «Никс» выиграли бы чемпионат, если вы смогли выбрать Стефа Карри на драфте. Клубом тогда руководил Донни Уолш, мне кажется, он хотел взять Стефа. Я, Амаре, Стеф, мы смогли бы сделать это с ним даже на контракте новичка», – считает прославленный баскетболист.