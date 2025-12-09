Марк Уильямс реализовал первый в карьере 3-очковый. Центровой «Санз» проводил 126-й матч в НБА

Марк Уильямс впервые в карьере попал из-за дуги.

Центровой «Санз» Марк Уильямс в понедельник во встрече с «Вулвз» (108:105) реализовал первый в карьере 3-очковый.

Уильямс, который проводил 126-й матч в НБА , забросил из угла площадки в начале третьей четверти. У проводящего четвертый сезон бигмена ранее было 0 из 4 из-за дуги.

23-летний баскетболист набрал 22 очка при 7 из 9 с игры, 7 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.