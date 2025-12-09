Расселл Уэстбрук оформил четвертый трипл-дабл за сезон (24+13+14) в проигранном матче с «Индианой»

Уэстбрук собрал свой 207-й трипл-дабл.

Разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук стал самым результативным игроком своей команды в матче с «Индианой», оформив свой 4-й за сезон и 207-й в карьере трипл-дабл.

В активе Уэстбрука 24 очка при 10 из 16 попаданиях с игры, 2 из 3 трехочковых и 2 из 4 штрафных. Он собрал 13 подборов, отдал 14 передач при 3 потерях, а также совершил 2 перехвата и 1 блок-шот.

«Кингс» уступали большую часть матча, но смогли выйти вперед в середине четвертой четверти. Однако «Пэйсерс» вернули игру под свой контроль и довели ее до победы – 116:105.