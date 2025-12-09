3

Стефон Касл восстановился от травмы и провел первый матч с 16 ноября

Один из лидеров «Сперс» вернулся после травмы.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Стефон Касл в понедельник вернулся в состав команды после травмы.

Касл, который из-за растяжения мышц левого бедра не играл с 16 ноября, вышел на площадку в победной встрече с «Новым Орлеаном» (135:132).

За 23 минуты Стефон набрал 18 очков (5/15 с игры), 5 подборов и 5 передач при 3 потерях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСтефон Касл
logoНовый Орлеан
logoСан-Антонио
logoНБА
