Дилан Харпер стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Пеликанс»
Второй номер драфта НБА отличился в концовке матча.
Новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер исполнил ключевой проход в концовке матча с «Новым Орлеаном» (135:132).
Второй номер драфта набрал 2 очка на последних секундах при «-1», после чего техасцы удерживали преимущество до конца встречи.
Харпер провел один из лучших для себя матчей в НБА, набрав 22 очка (10/16 с игры), 3 подбора и 6 передач за 26 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости