Дилан Харпер стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Пеликанс»

Второй номер драфта НБА отличился в концовке матча.

Новичок «Сан-Антонио » Дилан Харпер исполнил ключевой проход в концовке матча с «Новым Орлеаном » (135:132).

Второй номер драфта набрал 2 очка на последних секундах при «-1», после чего техасцы удерживали преимущество до конца встречи.

Харпер провел один из лучших для себя матчей в НБА , набрав 22 очка (10/16 с игры), 3 подбора и 6 передач за 26 минут.