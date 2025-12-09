Видео
Дилан Харпер стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Пеликанс»

Второй номер драфта НБА отличился в концовке матча.

Новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер исполнил ключевой проход в концовке матча с «Новым Орлеаном» (135:132).

Второй номер драфта набрал 2 очка на последних секундах при «-1», после чего техасцы удерживали преимущество до конца встречи. 

Харпер провел один из лучших для себя матчей в НБА, набрав 22 очка (10/16 с игры), 3 подбора и 6 передач за 26 минут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
