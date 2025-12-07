Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
Форвард «Панатинаикоса» Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых в матче против «Паниониоса».
24‑летний баскетболист набрал 40 очков (13 из 21 с игры), реализовав 12 из 19 трехочковых попыток – и помог команде одержать уверенную победу со счетом 110:66.
Прежнее достижение (10 трехочковых за игру) принадлежало Бэйну Прелевичу и Шэйну Хилу.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
