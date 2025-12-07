Максим Шарифьянов: «В НБА тренеры – это менеджеры, единицы смогли бы работать в Европе»

Максим Шарифьянов объяснил, почему европейские тренеры терпят неудачи в НБА.

Российский агент Максим Шарифьянов подверг критике тренерский цех НБА . По его мнению, большинство из них – не стратеги, а «менеджеры», и именно поэтому такие талантливые европейские тренеры, как Туомас Иисало , не всегда могут реализоваться в США.

«Отдельно скажу о тренерах в НБА, которые в большинстве своем с нашей, европейской, точки зрения таковыми и не являются. Они – менеджеры, управляющие большим коллективом. Они должны иметь имя или репутацию у игроков, уметь красиво говорить и нравиться владельцу клуба. Единицы процента из них смогли бы работать в высококонкурентной европейской среде.

Причины те же, что и у игроков. Умение налаживать контакт с большими звездами как единственный талант вряд ли поможет выиграть Евролигу. В Лиге ВТБ невозможно работать, не зная основные формы защиты и не умея готовиться к матчам. Список можно продолжать.

Впрочем, и в заокеанских тренеров камень бросать не хочется. Там негде применять тактические знания. Летом 2024-го туда перебрался один из самых талантливых европейских специалистов Туомас Иисало. Если вам не хватает понимания баскетбола, чтобы оценить его крутость, просто спросите 2-3 профессиональных тренеров, смотревших матчи «Бонна» или «Парижа» – и вам все объяснят.

И вот теперь, всего за сезон став главным тренером «Мемфиса », Иисало столкнулся со стандартной проблемой любого наставника за океаном. Уверен, ее видели Мессина и Кокошков, которые так и не смогли нормально там поработать. Университетскому профессору нечего делать в начальной группе детского сада.

Смотреть на Иисало, бесконечно делающего замены (единственный инструмент, доступный ему в такой ситуации), грустно.

Впрочем, стать своим в эпоху камон-летс-гоу-тренерства, мне кажется, мыслящему наставнику невозможно. Скоро увидим финна в Евролиге, не сомневаюсь», – написал Шарифьянов в авторской колонке для Telegram-канала «Перехват».