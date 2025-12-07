7

Участие Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа в матче с «Лейкерс» под вопросом

Эмбиид и Джордж могут пропустить встречу с «Лейкерс».

«Филадельфия» примет «Лейкерс» в ночь на понедельник. Статусы звездных игроков «Сиксерс» Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида на этот матч указаны с пометкой «под вопросом», об их готовности будет объявлено непосредственно перед началом игры.

Эмбиид пропустил победу «Сиксерс» над «Милуоки» (116:101) в субботу – ему дали отдых во второй игре «бэк-ту-бэка». Джордж же вышел в стартовом составе против «Бакс», набрав 20 очков, 5 передач и 5 подборов за 30 минут. 

Дуэт начинал вместе лишь одну игру в этом сезоне – против «Атланты» в конце ноября, закончившуюся двумя овертаймами. В той встрече Эмбиид провел 30 минут, Джордж – 28, а «Хоукс» одержали победу со счетом 142:134.

Матч с «Лейкерс» пропустят Келли Убре (растяжение связок колена) и Трендон Уотфорд (травма приводящей мыщцы).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
logoФиладельфия
logoДжоэл Эмбиид
logoПол Джордж
logoНБА
logoКелли Убре
Ле
logoТрендон Уотфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж о критике: «Люди не понимают, когда тело просто не позволяет мне делать определенные вещи»
7 декабря, 08:06
Филадельфия – Лейкерс – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 8 декабря 2025
6 декабря, 22:16Пользовательская новость
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
2 декабря, 17:02
Главные новости
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
9 минут назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
17 минут назад
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
22 минуты назад
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
34 минуты назад
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду
вчера, 20:54
Эйжа Уилсон названа спортсменом года по версии журнала Time
вчера, 20:31Фото
Рик Карлайл о Джарасе Уокере: «В матче с «Сакраменто» он был великолепен»
вчера, 20:07
Леброн Джеймс назвал сезон‑2017/18 пиком своей карьеры: «Каждый раз, выходя на площадку, я чувствовал, что могу делать все, что захочу»
вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео