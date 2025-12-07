Участие Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа в матче с «Лейкерс» под вопросом

Эмбиид и Джордж могут пропустить встречу с «Лейкерс».

«Филадельфия » примет «Лейкерс» в ночь на понедельник. Статусы звездных игроков «Сиксерс» Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида на этот матч указаны с пометкой «под вопросом», об их готовности будет объявлено непосредственно перед началом игры.

Эмбиид пропустил победу «Сиксерс» над «Милуоки» (116:101) в субботу – ему дали отдых во второй игре «бэк-ту-бэка». Джордж же вышел в стартовом составе против «Бакс», набрав 20 очков, 5 передач и 5 подборов за 30 минут.

Дуэт начинал вместе лишь одну игру в этом сезоне – против «Атланты» в конце ноября, закончившуюся двумя овертаймами. В той встрече Эмбиид провел 30 минут, Джордж – 28, а «Хоукс» одержали победу со счетом 142:134.

Матч с «Лейкерс» пропустят Келли Убре (растяжение связок колена) и Трендон Уотфорд (травма приводящей мыщцы).