Премьер-лига. Женщины. 23 очка и 13 подборов Линскенс помогли «Динамо Курск» обыграть «Динамо Новосибирск»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.
«Динамо Курск» победило новосибирское «Динамо» благодаря 23 очкам и 13 подборам центровой Кияры Линскенс.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Динамо Курск – 71:82 (17:18, 19:20, 17:22, 18:22)
ДИНАМО Н: Пеллингтон (24 + 5 подборов), Малахова (22), Поляшова (9), Корсакова (7 + 9 передач).
ДИНАМО К: Линскенс (23 + 13 подборов), Фролкина (20), Сазонова (12 + 5 подборов + 7 передач), Репникова (11), Эльберг (10 + 5 подборов).
7 декабря. 10.00
Положение команд: УГМК – 11-0, Динамо Курск – 11-1, Надежда – 8-3, Ника – 7-4, Спарта энд К – 6-4, МБА – 6-5, Динамо Москва – 5-6, Енисей – 4-7, Энергия 2-7, Самара – 2-9, Динамо Новосибирск – 2-10, Нефтяник – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости