Пол Джордж о критике: «Люди не понимают, когда тело просто не позволяет мне делать определенные вещи»

Джордж высказался по поводу критики в свой адрес.

Звездный форвард «Филадельфии» Пол Джордж провел скомканное начало сезона, отыграв всего 7 матчей, но во вчерашней игре против «Милуоки» снова выглядел самим собой: на его счету 20 очков (7 из 15 с игры), 5 подборов и 5 передач.

После матча Джордж объяснил, какого понимания не хватает критикующим его людям.

«Это самое сложное, чего люди не понимают. Трудно, когда ты так привык что-то делать, выходишь на площадку, и все получается естественно. А потом люди смотрят на нас на площадке и говорят: «Эй, почему ты не делаешь так?» А дело просто в том, что мое тело не может, понимаешь? Оно не позволяет мне делать определенные вещи. Но я стараюсь», – сказал Джордж.