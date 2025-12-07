Пол Пирс предостерег молодые команды от приобретения Янниса: «Правильный ответ сейчас выглядит иначе»

Пол Пирс предостерег молодые команды от приобретения Янниса.

Чемпион НБА Пол Пирс считает, что нацеленным на выход на новый уровень молодым командам следует воздержаться от приобретения звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо .

«Правильный ответ сейчас выглядит иначе. На данном этапе стоит равняться на «Оклахому». Они молоды. Если заполучить Янниса, ваше окно с ним будет примерно на 4-5 лет. У «Оклахомы» больше времени, потому что они молоды, у них есть пики.

Скажем, на месте «Сан-Антонио » я бы не торопился, сохранив молодой состав и сделав ставку на прогресс. Прямо сейчас правильное решение – сохранить перспективу. Не стоит идти на этот шаг, как бы говоря, «Ну вот, сейчас мы поборемся вместе с Яннисом». Сохраняйте молодежь, развивайтесь. «Тандер» сейчас смотрятся быстрее всех остальных», – считает экс-игрок «Бостона».