«Оклахома» проведет матч с «Ютой» без нескольких ключевых игроков, включая ШГА. У команды серия из 14 побед

«Оклахома» рискует потерпеть второе поражение в сезоне.

«Тандер» (22-1) проведут гостевой матч с «Джаз» (8-14) в воскресенье в усеченном составе, что может привести к завершению серии из 14 побед.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не сыграет из-за проблем с локтем.

Также встречу пропустят Лу Дорт (растяжение приводящей мышцы), Айзейя Хартенштайн (растяжение камбаловидной мышцы), Алекс Карузо (ушиб квадрицепса) и Айзейя Джо (воспаление колена).