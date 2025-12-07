«Оклахома» проведет матч с «Ютой» без нескольких ключевых игроков, включая ШГА. У команды серия из 14 побед
«Оклахома» рискует потерпеть второе поражение в сезоне.
«Тандер» (22-1) проведут гостевой матч с «Джаз» (8-14) в воскресенье в усеченном составе, что может привести к завершению серии из 14 побед.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не сыграет из-за проблем с локтем.
Также встречу пропустят Лу Дорт (растяжение приводящей мышцы), Айзейя Хартенштайн (растяжение камбаловидной мышцы), Алекс Карузо (ушиб квадрицепса) и Айзейя Джо (воспаление колена).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
