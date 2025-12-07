  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Оклахома» проведет матч с «Ютой» без нескольких ключевых игроков, включая ШГА. У команды серия из 14 побед
18

«Оклахома» проведет матч с «Ютой» без нескольких ключевых игроков, включая ШГА. У команды серия из 14 побед

«Оклахома» рискует потерпеть второе поражение в сезоне.

«Тандер» (22-1) проведут гостевой матч с «Джаз» (8-14) в воскресенье в усеченном составе, что может привести к завершению серии из 14 побед.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не сыграет из-за проблем с локтем.

Также встречу пропустят Лу Дорт (растяжение приводящей мышцы), Айзейя Хартенштайн (растяжение камбаловидной мышцы), Алекс Карузо (ушиб квадрицепса) и Айзейя Джо (воспаление колена).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoШэй Гилджес-Александер
травмы
logoАйзейя Джо
logoЮта
logoАлекс Карузо
logoНБА
logoЛугенц Дорт
logoОклахома-Сити
logoАйзейя Хартенштайн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Дэйгнолт: «В каждом случайном матче в середине декабря в среду Крис Пол всегда был полностью готов играть»
6 декабря, 14:59
Шэй Гилджес-Александер – лидер НБА по очкам, набранным в «клатче»
30 ноября, 19:34
Айзейя Хартенштайн пропустит 10-14 дней из-за повреждения камбаловидной мышцы
30 ноября, 04:07
«Оклахома» совершила рывок 33:4, отыгралась с «-18» в разгромной победе над «Ютой»
22 ноября, 07:24
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Оклахома» точно обновит рекорд 73-9. Может закончить с 80-2»
4 минуты назад
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
17 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
28 минут назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
37 минут назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
47 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
59 минут назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео