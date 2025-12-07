Джейлен Уильямс: «Восстановление запястья – долгоиграющая история»
Звезда «Тандер» рассказал о состоянии здоровья после операции.
Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс провел 4 матча после возвращения в строй, набирая 16,0 очка, 5,8 подбора и 6,0 передачи за игру.
Уильямс на протяжении долгого времени восстанавливался после операции на запястье.
«Восстановление моего запястья – это долгоиграющая история. Не может быть такого, что мы сделали операцию и «бах», ты полностью здоров.
Для меня сейчас очень важно вернуться в ритм, зарабатывая право вставать на линию штрафных, выполняя несколько легких лэй-апов, пытаясь привыкнуть к проходам. Играть с полной отдачей. Когда я долго не выхожу на площадку, это обычно самое сложное. Поэтому чем больше я буду этим заниматься, тем быстрее все остальное встанет на свои места», – рассказал 23-летний баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости