Джейлен Джонсон оформил второй трипл-дабл за два дня
Джейлен Джонсон снова стал лучшим у «Атланты».
Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном» (131:116), набрав 30 очков, 12 подборов и 12 передач за 39 минут.
«Хоукс» проводили второй матч за два дня. В пятницу во встрече с «Наггетс» Джонсон собрал второй по скорости трипл-дабл в истории НБА.
23-летний баскетболист в среднем набирает 23,4 очка, 10,5 подбора и 7,9 передачи. В его активе 4 трипл-дабла в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
