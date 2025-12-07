  • Спортс
Видео
1

42 очка Зака Лавина (8 трехочковых) помогли «Сакраменто» победить «Майами» и прервать серию из четырех поражений

«Кингс» обыграли «Хит» благодаря 42 очкам Лавина.

Защитник «Сакраменто» Зак Лавин обновил личный рекорд результативности сезона, набрав 42 очка в победной игре с «Майами» (127:111).

Лавин попал 12 из 24 бросков с игры, 8 из 13 из-за дуги и 10 из 11 штрафных. В его активе также 5 подборов и 1 передача.

«Хит» вышли вперед на 1 очко в начале второй четверти (35:34), но ближе к большому перерыву «Кингс» удался рывок 23:7, установивший счет 72:55. Лавин набрал 29 очков за первую половину, а во второй уже ничто не угрожало комфортному преимуществу «Сакраменто».

Со стороны «Майами» выделялся форвард Хайме Хакес: на его счету 27 очков, 6 подборов и 6 передач.

«Короли» прервали серию из четырех поражений, «Хит» же проиграли третий матч подряд впервые в сезоне.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
