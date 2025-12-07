  • Спортс
12

Адам Сильвер: «НБА переоценила важность атаки. Людям хочется видеть и жесткую игру в защите тоже»

Адам Сильвер рассказал о переосмыслении важного тренда в баскетболе.

Комиссионер НБА Адам Сильвер присоединился к трансляции недавнего матча «Индиана» – «Денвер» и порассуждал о том, какой баскетбол хотят видеть люди.

«Людям нравится, когда набирают очки, и лига, возможно, переоценила важность атаки в какой-то момент. Ведь болельщики, очевидно, также любят и защиту.

Они хотят видеть жесткую физическую борьбу в защите.

Майк Кшишевски был одним из первых, кто пришел в наш комитет по соревнованиям и сказал, что люди хотят видеть и защиту тоже», – признался Сильвер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
