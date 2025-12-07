Кайл Кузма бросил мяч в ноги судье и получил технический
Кузма заработал техническое замечание за бросок мяча в арбитра.
В одном из эпизодов матча против «Детройта» форвард «Милуоки» Кайл Кузма нарушил правила в атаке. Уже после свистка Кузма бросил мяч в сторону судьи, попав тому в ноги. За это баскетболист получил еще и технический фол.
Встреча закончилась победой «Детройта» (124:112), Кузма отметился 15 очками (5 из 12 с игры) и 4 подборами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
