Дрэймонд Грин успокаивал Кумингу, которого оставили на скамейке в ключевой момент матча с «Кавальерс»

Дрэймонд Грин успокоил молодую звезду «Уорриорз».

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга разозлился из-за того, что главный тренер Стив Керр решил оставить его вне игры в решающие моменты встречи с «Кливлендом» (99:94).

На видео попал момент, как Кумингу пытается успокоить и поддержать ветеран команды Дрэймонд Грин, который пропускал встречу в Огайо.

Куминга за 22 минуты набрал 4 очка, 7 подборов и 3 передачи при 1 из 10 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
