Лука Дончич сыграет против «Филадельфии», участие Леброна Джеймса под вопросом
Дончич готов выйти на матч против «Сиксерс», статус Джеймса под вопросом.
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич присоединился к команде в Филадельфии и, как ожидается, выйдет на предстоящий матч против «Сиксерс».
Дончич пропустил последние две игры «озерников» по личным причинам: у 26-летнего словенца родился второй ребенок.
Статус суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса указан с пометкой «под вопросом» (правосторонний ишиас и артрит левого голеностопного сустава).
Защитник Маркус Смарт по-прежнему недоступен (растяжение поясничной мышцы).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
