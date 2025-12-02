Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
В «Филадельфии» считают Тайриза Макси новым лицом франшизы.
По информации журналистки ESPN Рамоны Шелберн, в руководстве «Филадельфии» произошел перелом в восприятии лидера команды. Теперь лицом франшизы все чаще называют Тайриза Макси, а не звездных ветеранов Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа.
«Думаю, общее ощущение таково: теперь это команда Тайриза Макси. Летом ситуация начала меняться, потому что, откровенно говоря, никто не знал, когда Пол Джордж и Джоэл Эмбиид смогут вернуться на площадку.
Поэтому «Сиксерс» пришлось сменить курс – и оказалось, что Тайриз Макси действительно хорош, и теперь он – лицо франшизы», – сказала Шэлберн.
В этом сезоне Макси сыграл 19 матчей, набирая в среднем 32,3 очка, 4,8 подбора и 7,6 передачи за 40,7 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
