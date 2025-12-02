Данило Галлинари объявил о завершении карьеры

Данило Галлинари завершил карьеру.

Итальянский форвард Данило Галлинари завершил баскетбольную карьеру после 20 сезонов на профессиональном уровне, 16 из которых он провел в НБА.

Галлинари, выбранный на драфте‑2008 под 6‑м номером, провел в регулярных чемпионатах НБА 777 матчей за девять клубов: «Нью‑Йорк », «Денвер », «Клипперс », «Оклахому», «Атланту», «Бостон», «Вашингтон», «Детройт» и «Милуоки».

За карьеру в НБА он в среднем набирал 14,9 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи за игру.

Последним клубом 37-летнего баскетболиста был пуэрто-риканский «Баямоне».