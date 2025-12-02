Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
Данило Галлинари завершил карьеру.
Итальянский форвард Данило Галлинари завершил баскетбольную карьеру после 20 сезонов на профессиональном уровне, 16 из которых он провел в НБА.
Галлинари, выбранный на драфте‑2008 под 6‑м номером, провел в регулярных чемпионатах НБА 777 матчей за девять клубов: «Нью‑Йорк», «Денвер», «Клипперс», «Оклахому», «Атланту», «Бостон», «Вашингтон», «Детройт» и «Милуоки».
За карьеру в НБА он в среднем набирал 14,9 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи за игру.
Последним клубом 37-летнего баскетболиста был пуэрто-риканский «Баямоне».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
