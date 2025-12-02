«Голден Стэйт» подписал Эл Джей Крайера и отчислил Джексона Роу

«Уорриорз» отчислили Джексона Роу и подписали Эл Джей Крайера.

«Голден Стэйт » подписал двусторонний контракта с разыгрывающим Эл Джей Крайером, сообщает инсайдер Майкл Скотто. Для освобождения места в составе клуб отчислил форварда Джексона Роу.

28-летний Роу успел сыграть 6 матчей за «Голден Стэйт » в этом сезоне, набирая в среднем 3,7 очка и 1,9 подбора за 9 минут на площадке.

24-летний Крайер, не выбранный на драфте-2025, уже успел сыграть за «Уорриорз» в Летней лиге. После отчисления в октябре он выступал в G-Лиге за «Санта-Круз Уорриорз», где в семи матчах набирал в среднем 24,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи при 41,4% реализации трехочковых.