Майкл Портер: «Жорди Фернандес – гений. Он делает так, что мне очень легко вести свою игру»

Майкл Портер: Жорди Фернандес – тренерский гений.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер объяснил, что помогает ему в лучшем виде демонстрировать его бомбардирские навыки.

«Я считаю, что Жорди – гений. Это проявляется в схемах, которые он предлагает, особенно для меня в атаке. Соперники постоянно следят за мной и стараются не дать мне получить мяч. Но Жорди заложил в игру нашей команды разные креативные способы, чтобы помочь мне открываться и создавать моменты для броска. Он делает так, что мне очень легко вести свою игру», – сказал форвард.

Сегодня Портер привел «Бруклин» к четвертой победе за сезон, набрав 35 очков в игре против «Шарлотт» (116:103).