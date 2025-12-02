Майкл Портер: «Жорди Фернандес – гений. Он делает так, что мне очень легко вести свою игру»
Майкл Портер: Жорди Фернандес – тренерский гений.
Форвард «Бруклина» Майкл Портер объяснил, что помогает ему в лучшем виде демонстрировать его бомбардирские навыки.
«Я считаю, что Жорди – гений. Это проявляется в схемах, которые он предлагает, особенно для меня в атаке. Соперники постоянно следят за мной и стараются не дать мне получить мяч. Но Жорди заложил в игру нашей команды разные креативные способы, чтобы помочь мне открываться и создавать моменты для броска. Он делает так, что мне очень легко вести свою игру», – сказал форвард.
Сегодня Портер привел «Бруклин» к четвертой победе за сезон, набрав 35 очков в игре против «Шарлотт» (116:103).
