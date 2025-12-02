Диллон Брукс потроллил Леброна Джеймса, повторив его жест плечами после данка

Брукс подколол Джеймса его же знаменитым жестом.

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» форвард «Финикса » Диллон Брукс убежал в быстрый отрыв. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пытался перехватить передачу на Брукса, но у него это не вышло, и игрок «Санс» забил сверху, после чего потроллил звезду «Лос-Анджелеса», повторив его известный жест плечами.

«Финикс» разобрался с «Лейкерс » (125:108), в активе Брукса лучшие в команде 33 очка (15/26 с игры), у Джеймса – 10 (3/10).