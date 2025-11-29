  • Спортс
8

«Оклахома» после 20 матчей идет по лучшему графику в истории по разнице атакующего и защитного рейтингов

«Тандер» показывают рекордный «плюс/минус» на 100 владений.

«Оклахома» выиграла 19 из 20 первых игр и занимает 4-е место по атакующему рейтингу (119,1) и 1-е по защитному (103,4). Разница в 15,7 очков на 100 владений выводит их на первое место в истории на этом отрезке «регулярки».

Аналитик Тодд Уайтхед представил текущие показатели разницы (net rating, ось y) клубов НБА после 20 игр в соотношении с их атакующим рейтингом (по оси x). Бледными обозначены прежние результаты команд с сезона-1983/84.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
