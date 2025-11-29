Двух зрителей выгнали с арены «Лейкерс» после перепалки с Леброном Джеймсом
Болельщица поговорила с Леброном Джеймсом и была выведена из зала.
Очередной инцидент с болельщиками произошел во время домашнего матча «Лейкерс». Зрительница обменялась словами с Леброном Джеймсом. Через некоторое время охрана вывела ее и сопровождающего из зала.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети slothanova
