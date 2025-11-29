«Иногда нужно просто оторваться от дел». Майк Конли собрал игроков «Миннесоты» на ужин в Оклахома-Сити перед игрой с «Тандер»
Майк Конли постарался поработать с командной «химией» в «Тимбервулвз».
«Миннесота» (10-8) снова сложно начинает сезон. Перед игрой с «Тандер» ветеран команды разыгрывающий Майк Конли собрал одноклубников на ужин в Оклахома-Сити.
«Не обсуждается. Все идут», – заявил Джулиус Рэндл перед мероприятием.
Баскетболисты отправились в стейк-хаус.
«За ужином снова обсудили и те вещи, которые мы говорим в раздевалке, во время тайм-аутов и в личных беседах. У всех свой подход. Разные характеры. Но мы все делим ответственность за то, что происходит с командой, и за ее прогресс.
Но хорошо иногда просто поужинать в обществе друг друга, посмотреть другие матчи, поговорить о баскетболе в целом, оторваться от текущих дел», – поделился Конли.
«Миннесота» проиграла – 105:113.
