«Иногда нужно просто оторваться от дел». Майк Конли собрал игроков «Миннесоты» на ужин в Оклахома-Сити перед игрой с «Тандер»

Майк Конли постарался поработать с командной «химией» в «Тимбервулвз».

«Миннесота» (10-8) снова сложно начинает сезон. Перед игрой с «Тандер» ветеран команды разыгрывающий Майк Конли собрал одноклубников на ужин в Оклахома-Сити.

«Не обсуждается. Все идут», – заявил Джулиус Рэндл перед мероприятием.

Баскетболисты отправились в стейк-хаус.

«За ужином снова обсудили и те вещи, которые мы говорим в раздевалке, во время тайм-аутов и в личных беседах. У всех свой подход. Разные характеры. Но мы все делим ответственность за то, что происходит с командой, и за ее прогресс.

Но хорошо иногда просто поужинать в обществе друг друга, посмотреть другие матчи, поговорить о баскетболе в целом, оторваться от текущих дел», – поделился Конли.

«Миннесота» проиграла – 105:113.