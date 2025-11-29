Эйс Бэйли получил ушиб колена и досрочно завершил матч с «Кингз», травма оказалась легкой
Эйс Бэйли пропустит несколько дней из-за травмы колена.
5-й номер драфта-2025 Эйс Бэйли не смог доиграть до конца матч «Юты» с «Сакраменто» (128:119). Форвард провел 16,6 минуты на площадке, набрав 5 очков, 4 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Игрок получил ушиб колена. Главный тренер Уилл Харди сообщил, что травма оказалась несерьезной. Бэйли должен вернуться на площадку в ближайшие дни.
Форвард идет на 8-м месте в текущем рейтинге новичков НБА и набирает 9,6 очка, 3,4 подбора и 1,7 передачи за 21,3 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энди Ларсена
