Кевин Портер может вернуться на площадку в матче «Бакс» против «Нетс»

Кевин Портер завершил реабилитацию.

Разыгрывающий Кевин Портер отыграл первый матч нынешнего чемпионата и выбыл из состава «Бакс» с травмой голеностопа. Защитник должен вернуться на площадку в матче с «Бруклином ».

«Надеемся, что завтра вернется Скут», – заметил Кузма после проигрыша «Никс».

«Бакс» получат возможность прервать 7-матчевую серию поражений в игре относительно полным составом с одним из аутсайдеров Востока.

Портер набирал 11,7 очка, 3,9 подбора, 3,7 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут в среднем в прошлом сезоне.