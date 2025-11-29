  • Спортс
  Очередная встреча «Партизана» с Желько Обрадовичем перенесена, Бонга, Вашингтон и Браун активно стараются сохранить главного тренера
0

Очередная встреча «Партизана» с Желько Обрадовичем перенесена, Бонга, Вашингтон и Браун активно стараются сохранить главного тренера

Ситуация с Желько Обрадовичем в «Партизане» все еще не разрешилась.

Главный тренер Желько Обрадович запросил отставку из «Партизана», клуб все еще просит специалиста остаться на своем посту. В пятницу Обрадович подтвердил свою позицию на встрече, решение было снова отложено.

Очередное собрание было намечено на воскресенье, но в итоге было перенесено. Организация встречи столкнулась со сложностями из-за отсутствия ряда важных представителей менеджмента в Сербии.

Несколько игроков продолжают активно пытаться сохранить главного тренера. Среди них форвард Исаак Бонга и защитники Дуэйн Вашингтон и Стерлинг Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
