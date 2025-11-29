  • Спортс
Девин Букер: «Сегодня судьи зафиксировали 40-50% фолов «Оклахомы», и это хороший результат. Серьезно»

Букер описал впечатления от матча с действующими чемпионами.

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер объяснил, с какими трудностями сталкивается команда, играющая против «Оклахомы».

«Секрет всем известен. Они заставляют тебя играть быстрее, действуют агрессивно. Они хватают, держат тебя, но никогда не в момент, когда ты в позиции для броска. Они всегда делают это во время ведения или в проходе, когда им это сходит с рук.

На самом деле, сегодня судьи, наверное, зафиксировали 40-50% таких фолов, и это хороший результат. Серьезно. Тебя встречают несколько защитников, они постоянно переключаются. У них есть парни, которые лезут в любую борьбу. С ними сложно играть», – сказал защитник.

Сегодня «Санс» проиграли «Тандер» в клатче (119:123), в активе Букера 21 очко (5 из 13 с игры), 8 подборов и 6 передач.

Источник: страница репортера Дуэйна Рэнкина в соцсети X
