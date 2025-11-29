Майк Браун: «Журналисты должны упоминать Джейлена Брансона как потенциального MVP»

Майк Браун высоко оценил уровень игры Джейлена Брансона.

Главный тренер «Никс» Майк Браун считает, что лидер команды Джейлен Брансон играет на уровне претендента на приз MVP сезона.

«Пока еще рано, но о Джейлене все равно надо говорить как о потенциальном MVP. Пока еще только ранняя стадия сезона, поэтому я не устраиваю истерику, но у парня сегодня 37 очков при 12 из 21 с игры, и это при том, что защита соперника работает персонально по нему, а он в ответ принимает правильные решения.

Учитывая его статус, я не говорю об этом слишком много. Джейлен делает свое дело, играет на своем уровне. Просто надеюсь, что вы и ваши коллеги начнете говорить об этом молодом человеке правильные вещи, будете упоминать его в контексте MVP, потому что он именно на этом уровне», – считает Браун.

В 16 встречах сезона Брансон набирает 29,1 очка, 3,2 подбора и 6,2 передачи за игру в среднем.