Джейлен Уильямс (11+4+8) дебютировал в сезоне в матче с «Финиксом»

Один из лидеров «Тандер» вернулся после травмы.

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс дебютировал в сезоне в матче с «Финиксом» (123:119). На его счету 11 очков (3/12 с игры), 4 подбора, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот за 29 минут в стартовой пятерке.

Уильямс восстанавливался после операции на правом запястье, а затем процедуры по удалению винта. Повреждения он получил, играя с разрывом связки во время прошлогоднего победного плей-офф-похода своей команды.

В прошлом сезоне Уильямс в среднем набирал 21,6 очка, 5,3 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата за игру. Он стал одним из двух баскетболистов (наряду с Эваном Мобли из «Кливленда»), вошедших как в символическую пятерку НБА , так и в символическую защитную сборную по итогам сезона.