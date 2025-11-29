Фото
Шэй Гилджес-Александер намекнул на свое доминирование забавной игрой слов

Шэй Гилджес-Александер пофлексил в соцсетях .

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер напомнил о личной и командной эффективности с помощи забавной игры слов в соцсетях.

Действующий MVP финальной серии выложил собственную фотографию с подписью: «Как я могу проявляться на площадке, если не выхожу в четвертых четвертях?»

После победы над «Финиксом» (123:119) в пятницу у ШГА уже 17 матчей с 30 и более очками при 20 общих встречах на старте сезона.

Канадский защитник лишь изредка выходит в четвертых четвертях. «Тандер» (19-1) берегут суперзвезду и продолжают побеждать.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
