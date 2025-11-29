Бену Симмонсу понравилась идея пятерки «Филадельфии», предполагающая его возвращение
Симмонс, видимо, не против вернуться в «Сиксерс».
Ныне свободный агент разыгрывающий Бен Симмонс в начале осени выложил пост в соцсетях со своей рыбалки в Австралии.
В комментариях один из пользователей предположил, что Симмонс хорошо вписался бы в пятерку «Филадельфии» с Тайризом Макси, Ви Джей Эджкомбом, Полом Джорджем и Джоэлом Эмбиидом.
Симмонс отметил свое согласие с комментарием, поставив ему «лайк».
29-летний разыгрывающий провел первые 6 лет своей карьеры в «Сиксерс», расставание с командой прошло на фоне травм и неудач в плей-офф.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4177 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Бена Симмонса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости