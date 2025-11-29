3

Бену Симмонсу понравилась идея пятерки «Филадельфии», предполагающая его возвращение

Симмонс, видимо, не против вернуться в «Сиксерс».

Ныне свободный агент разыгрывающий Бен Симмонс в начале осени выложил пост в соцсетях со своей рыбалки в Австралии.

В комментариях один из пользователей предположил, что Симмонс хорошо вписался бы в пятерку «Филадельфии» с Тайризом Макси, Ви Джей Эджкомбом, Полом Джорджем и Джоэлом Эмбиидом

Симмонс отметил свое согласие с комментарием, поставив ему «лайк».

29-летний разыгрывающий провел первые 6 лет своей карьеры в «Сиксерс», расставание с командой прошло на фоне травм и неудач в плей-офф.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4177 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Бена Симмонса
logoБен Симмонс
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoВи Джей Эджкомб
logoФиладельфия
logoТайриз Макси
logoПол Джордж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид о Трендоне Уотфорде: «Он напомнил мне Бена Симмонса»
9 ноября, 07:50
Анонимный скаут НБА: «Сейчас не 2017 и не 2019 год. Если Уэстбрук или Симмонс останутся без контрактов, это уже не катастрофа»
28 сентября, 15:47
Майкл Портер о Бене Симмонсе: «Дело не в психологии, у него просто были серьезные травмы»
24 сентября, 15:40
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
11 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
28 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
48 минут назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
50 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37
Миикка Мууринен: «Маловероятно, что я останусь в Европе»
вчера, 18:22