Бену Симмонсу понравилась идея пятерки «Филадельфии», предполагающая его возвращение

Симмонс, видимо, не против вернуться в «Сиксерс».

Ныне свободный агент разыгрывающий Бен Симмонс в начале осени выложил пост в соцсетях со своей рыбалки в Австралии.

В комментариях один из пользователей предположил, что Симмонс хорошо вписался бы в пятерку «Филадельфии» с Тайризом Макси , Ви Джей Эджкомбом , Полом Джорджем и Джоэлом Эмбиидом .

Симмонс отметил свое согласие с комментарием, поставив ему «лайк».

29-летний разыгрывающий провел первые 6 лет своей карьеры в «Сиксерс», расставание с командой прошло на фоне травм и неудач в плей-офф.