Поклонник «Атланты» забросил с середины площадки и выиграл 10 тысяч долларов
Фанат «Хоукс» выиграл 10 тысяч долларов одним броском.
Болельщик «Атланты» стал победителем конкурса и заработал 10 тысяч долларов. Мужчине удалось забросить с середины площадки.
Эпизод произошел в паузе матча «Хоукс» – «Кавальерс» (130:123) в Атланте.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
