Поклонник «Атланты» забросил с середины площадки и выиграл 10 тысяч долларов

Фанат «Хоукс» выиграл 10 тысяч долларов одним броском.

Болельщик «Атланты» стал победителем конкурса и заработал 10 тысяч долларов. Мужчине удалось забросить с середины площадки.

Эпизод произошел в паузе матча «Хоукс» – «Кавальерс» (130:123) в Атланте.