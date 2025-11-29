1

Яннис Адетокумбо вернулся в строй после пропуска 4 матчей

Звезда «Бакс» Яннис Адетокумбо вернулся в состав команды в матче Кубка НБА против «Никс» (109:118) в пятницу. Грек пропустил четыре последние игры из-за растяжения мышцы паха.

Яннис травмировался в матче с «Кавальерс» 17 ноября. Ожидалось, что он пропустит 2 недели.

Адетокумбо набрал 30 очков, 15 подборов и 8 передач за 28 минут во встрече с «Нью-Йорком». У «Бакс» 0-5 по сезону без форварда в составе.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майлз Тернер: «Неважно, играет Яннис или нет, наша задача в том, чтобы превосходить соперника по самоотдаче. Сейчас это и есть формула успеха в лиге»
27 ноября, 20:50
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
25 ноября, 19:10
«Гонка за MVP». Лука Дончич добрался до Топ-3, Кейд Каннингем уже на 5-й строчке
21 ноября, 20:10
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
17 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
34 минуты назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
54 минуты назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
1 минуту назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
56 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37