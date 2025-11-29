Яннис Адетокумбо вернулся в строй после пропуска 4 матчей
Звезда «Бакс» Яннис Адетокумбо вернулся в состав команды в матче Кубка НБА против «Никс» (109:118) в пятницу. Грек пропустил четыре последние игры из-за растяжения мышцы паха.
Яннис травмировался в матче с «Кавальерс» 17 ноября. Ожидалось, что он пропустит 2 недели.
Адетокумбо набрал 30 очков, 15 подборов и 8 передач за 28 минут во встрече с «Нью-Йорком». У «Бакс» 0-5 по сезону без форварда в составе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
