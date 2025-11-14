0

Тренер НБА: «Иногда «Мэджик» опускают головы и останавливаются. Они не верят в свое нападение»

«Орландо» не может преодолеть системную проблему в атаке.

«Гриззлис», вложившиеся в приобретение защитника Десмонда Бэйна из «Мемфиса», не решили свои проблемы в нападении и идут 18-ми по атакующему рейтингу.

Команда последний раз заканчивала сезон в Топ-20 в нападении при Дуайте Ховарде и Стэне Ван Ганди в 2012 году.

«Иногда, когда у них совсем не складывается атака, они опускают головы и останавливаются. Видел такое раньше. Это признак команды, которая не верит в себя в нападении», – описал свои впечатления тренер с Востока НБА.

«Они не должны быть настолько плохи. Но пока ничего не указывает на обратное», – заключил скаут лиги.

«Все постепенно немного наладится, но основные компоненты никуда не денутся. Бэйн адаптируется. Но команда все еще строится вокруг играющего в изоляции, требующего мяч форварда Паоло Банкеро. Не верится, что удастся наладить движение мяча и игроков и добиться открытых бросков», – рассудил менеджер с Запада.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoОрландо
logoНБА
logoДуайт Ховард
logoПаоло Банкеро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Паоло Банкеро: «Пока рано бить тревогу, но надо бы уже начать побеждать»
12 ноября, 11:22
В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли
11 ноября, 20:48
Десмонд Бэйн о победном броске: «Мяч предназначался Банкеро, но я всегда верю в себя»
11 ноября, 06:15
Главные новости
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
вчера, 20:48Live
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 20:38
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
вчера, 20:18
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
вчера, 19:42
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
вчера, 19:16
Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»
вчера, 18:45
«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу
вчера, 18:28
Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»
вчера, 17:58
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»
вчера, 21:02
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»
вчера, 20:35
Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
вчера, 19:56
Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»
вчера, 19:30
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
вчера, 18:30
Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
вчера, 18:10
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
вчера, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
вчера, 14:30
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
вчера, 10:02