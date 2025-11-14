Тренер НБА: «Иногда «Мэджик» опускают головы и останавливаются. Они не верят в свое нападение»

«Орландо» не может преодолеть системную проблему в атаке.

«Гриззлис», вложившиеся в приобретение защитника Десмонда Бэйна из «Мемфиса», не решили свои проблемы в нападении и идут 18-ми по атакующему рейтингу.

Команда последний раз заканчивала сезон в Топ-20 в нападении при Дуайте Ховарде и Стэне Ван Ганди в 2012 году.

«Иногда, когда у них совсем не складывается атака, они опускают головы и останавливаются. Видел такое раньше. Это признак команды, которая не верит в себя в нападении», – описал свои впечатления тренер с Востока НБА.

«Они не должны быть настолько плохи. Но пока ничего не указывает на обратное», – заключил скаут лиги.

«Все постепенно немного наладится, но основные компоненты никуда не денутся. Бэйн адаптируется. Но команда все еще строится вокруг играющего в изоляции, требующего мяч форварда Паоло Банкеро . Не верится, что удастся наладить движение мяча и игроков и добиться открытых бросков», – рассудил менеджер с Запада.