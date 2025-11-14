Торину Принсу потребовалась операция на шейном отделе позвоночника, форвард выбыл на неопределенный срок

«Бакс» надолго лишились Торина Принса.

У форварда Торина Принса была обнаружена грыжа межпозвонкового диска в шейном отделе.

По сообщению «Милуоки», игрок успешно перенес операцию, но выбыл на неопределенный срок.

В текущем сезоне 31-летний баскетболист успел сыграть в 8 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, 1,6 подбора и 1 передачи за 21 минуту на паркете и реализуя 42,9% трехочковых.

«Бакс» в данный момент идут с показателем 7-5.