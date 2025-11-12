Журналист Аллен Стайлз: «Что касается Домантаса Сабониса, есть одна калифорнийская команда, которая вполне может проявить к нему интерес»

Домантасом Сабонисом может заинтересоваться одна из калифорнийских команд.

После неудачного старта сезона (3 победы при 8 поражениях) «Сакраменто» рассматривает возможность начала процесса перестройки команды.

Журналист Sactown Sports 1140 Аллен Стайлз намекнул, что одна команда из Калифорнии может рассмотреть возможность обмена на литовского центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса .

«Что касается Домантаса Сабониса, есть одна команда, не далеко отсюда, которая может быть заинтересована. И когда я говорю «недалеко», я имею в виду буквально вниз по дороге – эта команда могла бы рассмотреть вариант с ним.

Но, опять же, Сабонис вряд ли сможет оправдать свой контракт на 40 с лишним миллионов долларов в год. Вероятно, ни в какой другой команде он этого не покажет. Возможно, команда станет сильнее с ним, но на уровне этого контракта он продуктивен не будет», – заявил Стайлз в эфире Sactown Sports 1140.

Помимо «Сакраменто », в Калифорнии есть еще три команды НБА : «Лейкерс », «Клипперс » и «Голден Стэйт ».