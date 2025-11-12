  • Спортс
  Журналист Аллен Стайлз: «Что касается Домантаса Сабониса, есть одна калифорнийская команда, которая вполне может проявить к нему интерес»
Журналист Аллен Стайлз: «Что касается Домантаса Сабониса, есть одна калифорнийская команда, которая вполне может проявить к нему интерес»

Домантасом Сабонисом может заинтересоваться одна из калифорнийских команд.

После неудачного старта сезона (3 победы при 8 поражениях) «Сакраменто» рассматривает возможность начала процесса перестройки команды.

Журналист Sactown Sports 1140 Аллен Стайлз намекнул, что одна команда из Калифорнии может рассмотреть возможность обмена на литовского центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса.

«Что касается Домантаса Сабониса, есть одна команда, не далеко отсюда, которая может быть заинтересована. И когда я говорю «недалеко», я имею в виду буквально вниз по дороге – эта команда могла бы рассмотреть вариант с ним.

Но, опять же, Сабонис вряд ли сможет оправдать свой контракт на 40 с лишним миллионов долларов в год. Вероятно, ни в какой другой команде он этого не покажет. Возможно, команда станет сильнее с ним, но на уровне этого контракта он продуктивен не будет», – заявил Стайлз в эфире Sactown Sports 1140.

Помимо «Сакраменто», в Калифорнии есть еще три команды НБА: «Лейкерс», «Клипперс» и «Голден Стэйт».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sactown Sports 1140
