Баскетболист «ЦСКА‑Юниор» Владимир Ершов, избитый в ночном клубе, выписан из больницы
ЦСКА сообщил о выписке 18-летнего баскетболиста Владимира Ершова из больницы.
ЦСКА официально сообщил о выписке из больницы Владимира Ершова. 18-летний форвард «ЦСКА-Юниор», находившийся реанимации после жестокого избиения в одном из ночных клубов Раменского 4 ноября, теперь будет продолжать восстановление в домашних условиях.
«Рады сообщить, что Владимира Ершова выписали из больницы, и он продолжит восстановление дома!» – сообщил клуб в своих соцсетях.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети ЦСКА
