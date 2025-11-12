Баскетболист «ЦСКА‑Юниор» Владимир Ершов, избитый в ночном клубе, выписан из больницы

ЦСКА сообщил о выписке 18-летнего баскетболиста Владимира Ершова из больницы.

ЦСКА официально сообщил о выписке из больницы Владимира Ершова. 18-летний форвард «ЦСКА-Юниор», находившийся реанимации после жестокого избиения в одном из ночных клубов Раменского 4 ноября, теперь будет продолжать восстановление в домашних условиях.

«Рады сообщить, что Владимира Ершова выписали из больницы, и он продолжит восстановление дома!» – сообщил клуб в своих соцсетях.