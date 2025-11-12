Костас Слукас первым в истории Евролиги превысил отметку в 10 000 сыгранных минут

Костас Слукас первым в истории Евролиги преодолел рубеж в 10 000 минут.

Разыгрывающий «Панатинаикоса » Костас Слукас вошел в историю Евролиги, став первым игроком, преодолевшим отметку в 10 000 минут игрового времени в турнире.

35-летний грек установил это достижение в матче против «Парижа», проведя на площадке почти 22 минуты и доведя общий показатель до 10 004 минут. Он достиг этой отметки, сыграв 436 матчей с момента дебюта в Евролиге 21 октября 2009 года.

Примечательно, что хотя Слукас является безоговорочным лидером по общему игровому времени, больше матчей в турнире провел только Серхио Юль . Легенда мадридского «Реала» сыграл 456 игр, но по суммарным минутам (9 902) занимает второе место.

