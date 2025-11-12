Фото
«Два хейтера». Одноклубники Луки Дончича посмеялись над его данком в соцсетях

После данка Луки Дончича в игре с «Шарлотт» одноклубники из «Лейкерс» продолжили подшучивать над ним в соцсетях.

«Фотография сделана ИИ», – прокомментировал данк «хейтер №1», по выражению Дончича, защитник Джарред Вандербилт.

«Ты умеешь ставить сверху?» – фальшиво удивился «хейтер №2» форвард Джейк Ларэвиа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Луки Дончича
