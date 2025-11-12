«Два хейтера». Одноклубники Луки Дончича посмеялись над его данком в соцсетях
После данка Луки Дончича в игре с «Шарлотт» одноклубники из «Лейкерс» продолжили подшучивать над ним в соцсетях.
«Фотография сделана ИИ», – прокомментировал данк «хейтер №1», по выражению Дончича, защитник Джарред Вандербилт.
«Ты умеешь ставить сверху?» – фальшиво удивился «хейтер №2» форвард Джейк Ларэвиа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Луки Дончича
